Peligroso: ciberataque en EE.UU. por poco compromete sus sistemas de armas nucleares

El peligroso ataque comenzó en marzo y continuó durante todos estos meses, antes de ser descubierto la semana pasada.

Para lograr dicha entrada a las operaciones, los piratas informáticos aprovecharon una actualización del software de monitoreo; el cual es desarrollado por una empresa de Texas: SolarWinds.

Ante lo sucedido, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) dijo que se “determinó que esta amenaza representaba un grave riesgo para el gobierno federal y las administraciones locales (…) así como para la infraestructura esencial y el sector privado”.

Cabe recalcar que no se identificó los autores de dicho ataque, sin embargo, se reconoció que se trata de un “adversario paciente, concentrado y con importantes recursos económicos que actuó durante un largo período en las redes de las víctimas”.

Las diferentes agencias de inteligencia estadounidenses han comunicado al Congreso que creen que la responsabilidad del pirateo proviene de la inteligencia rusa, así lo informó el diario The New York Times.

Hasta el momento se conoció que el ciberataque se había canalizado a través del programa Orion; el cual monitorea redes informáticas y que usa el Gobierno de Estados Unidos.

Estos supervisan infraestructuras cruciales, como la red estadounidense que mantiene el control de las armas nucleares en el país.

Un vocero del Departamento de Energía aseguró que el malware había sido “aislado en redes de negocios únicamente, y no había impactado las funciones esenciales de seguridad nacional como la Administración Nacional de Seguridad Nuclear“, citó ese medio.

No obstante, el informe de la CISA concluyó que el responsable del ciberataque "no solo" utilizó Orion para su pirateo, y que aún no se ha detectado a qué otros métodos podría haber recurrido, lo que aumentó la preocupación en Estados Unidos sobre el suceso.

