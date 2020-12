¿Preocupante? Otra persona tuvo una reacción grave a la vacuna de Pfizer y BioNTech

Una ciudadana de Alaska, sufrió una reacción alérgica grave después de recibir la vacuna y ahora se encuentra hospitalizada. ¿Qué pasó?

El medio de comunicación The New York Times reportó que la mujer recibió su dosis el día martes, mientras que Pfizer confirmó estar trabajando con las autoridades locales para investigar el incidente.

“Todavía no tenemos todos los detalles del informe de Alaska sobre posibles reacciones alérgicas graves", declaró un portavoz de Pfizer.

Cabe recalcar que la enfermera sería la primera persona en Estados Unidos que tiene una reacción como esta.

El portavoz también expresó que “supervisaremos de cerca todos los informes que sugieran reacciones alérgicas graves después de la vacunación y actualizaremos el texto de la etiqueta si es necesario”.

Es importante traer a colación que 44.000 voluntarios se presentaron al ensayo clínico. No obstante, estos sería excluidos si tenían antecedentes de reacciones alérgicas a las vacunas o a componentes del inmunizante contra el coronavirus.

En general, en los ensayos no se ha encontrado problemas de seguridad graves, sin embargo, los reguladores y la compañía continúa monitoreando los casos adversos tras la inoculación.

La enfermera no ha sido la única en tener estas reacciones. Dos trabajadores de la salud en Gran Bretaña también tuvieron alergias similares. Lo anterior provocó que el gobierno de la nación europea recomendara a la población que evitara recibir la vacuna si tenían antecedentes clínicos de alergia.

Por tal razón, la FDA publicó este miércoles en su cuenta de la red Twitter que “tiene conocimiento de información sobre una reacción anafiláctica en una persona que recibió la vacuna de COVID-19”: “La agencia continuará trabajando con los CDC (Centros para la Prevención de Enfermedades) y Pfizer para comprender mejor lo que sucedió“, acotó.

FDA is aware of reports of an anaphylactic reaction in a #COVID19 vaccine recipient. The agency will continue to work with CDC and Pfizer to better understand what occurred. https://t.co/d904DDYnxx

— U.S. FDA (@US_FDA) December 16, 2020