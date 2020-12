(Video) ¿Cómo es posible? Hombre se montó al ala de un avión a punto de despegar

¿La pandemia nos afectó más de lo normal? Este fin de semana en Nevada, Estados Unidos, un aeropuerto se vio interrumpido cuando un sujeto sorprendió a los pasajeros de un vuelo que partía desde Las Vegas.

El vuelo 1367 de Alaska Airlines, ya estaba en los últimos detalles de preparación previa a su despegue cuando apareció un sujeto en el ala de la aeronave y empezó a caminar sobre esta.

El piloto, al ver dicho show, informó inmediatamente a la aerolínea en un comunicado. Cabe recalcar que los pilotos realizaron el llamado a la torre de control al notar que el individuo se estaba acercando al avión.

El ciudadano se subió al ala del Boeing 737, acto seguido se sentó y después empezó a caminar sobre la misma. Tiempo después se fue hacia un extremo donde intentaba escalar esa parte del avión, quitándose los zapatos.

En el momento en que hacía eso arribaron las autoridades, pero el hombre al intentar deslizarse por la punta del ala resbaló y cayó al asfalto.

Así los equipos de salud le entregaron ayuda y luego fue detenido.

¿Qué habrá pensado este hombre?

FRIEND: Ummm, this just happened in Vegas.

ME: What?

FRIEND: Sending video. We’re safe though, right?

Thoughts: How the fuck did he get on to the ramp? pic.twitter.com/zYcmxN1r4V

— the First Lo-el 🎄 (@limadeltaflies) December 13, 2020