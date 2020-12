Muy triste: madre que daba a luz murió por coronavirus y no logró despedirse de su hijo 

Gracias a una entrevista con el medio de comunicación Fox News 2, el hermano de la víctima; Miguel Avilez, aseguró que los médicos tuvieron que adelantar el parto de la mujer debido a que contrajo el coronavirus.

“Ella pudo abrazarlo un rato y hablar un poco con él. Pero, no alcanzó a despedirse. No estaba mejorando su situación, así que la pusieron en el respirador artificial”, manifestó el hombre.

Además de esto, Avilez aseguró que la familia decidió desconectarla del apoyo respiratorio, puesto que su estado de salud empeoró considerablemente. Por tal motivo, Beccera murió el pasado 3 de diciembre.

Cabe recalcar que en un principio no creía en la gravedad de la pandemia. No obstante, el hombre realizó un llamado a toda la ciudadanía a que se cuiden y respeten todas las medidas.

“Mucha gente dice que esta emergencia sanitaria es un engaño. Sin embargo, hasta que no les pase a ellos o a su familia, no sabrán lo que es realmente el dolor”, concluyó Avilez en el informativo estadounidense.

Fox News 2, por último, puntualizó que el recién nacido dio negativo para coronavirus en las respectivas pruebas PCR.

Es importante mencionar que Estados Unidos sigue siendo la nación más afectada con la pandemia. 300.000 mil muertes es el número que han registrado hasta el momento.

Days after Erika Beccera gave birth to baby Diego, she died from COVID-19. Doctors at Henry Ford Hospital induced labor as the virus took over.​ https://t.co/xG2j5Yhbk3

— FOX 2 Detroit (@FOX2News) December 10, 2020