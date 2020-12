El tema, que ha generado controversia, se dio a conocer a través de la red social Reddit. Abuela desató polémica al anunciar que le cobraría a su hija por cuidar a su nieto.

Se trata de una mujer australiana que difundió a través de las redes sociales que cuida a su nieto, pero cobrando una tarifa por hacerlo.

El hecho se hizo viral luego de que la mujer preguntara en un foro si estaba obrando de manera correcta.

"Mi hija tiene 29 años, un hijo de un año y pronto volverá a trabajar", dijo. "Trabaja cinco días a la semana, alrededor de 7-8 horas al día de 7:30 am a 3:00 pm, y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo dos o tres días a la semana", añadió.

La abuela dijo que sí, que estaba dispuesta, pero si su hija le pagaba 12 dólares la hora.

"Ella entendió mi necesidad de cobrarle, pero luego me pidió que rebajara a 10 dólares, porque dice que no puede pagarlo ni siquiera con su trabajo de 22 dólares a la hora", explicó la abuela.

La señora ofreció explicaciones: "No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa, y si voy a estar renunciando a eso durante un tiempo, entonces necesito dinero para reemplazar ése tiempo en el que estoy renunciando a mi trabajo".

La abuela dijo que si bien ama a su nieto, se perderá ingresos, a lo que que su hija argumentó que son solo dos o tres días a la semana. La hija también estaba dispuesta a proporcionar toda la comida necesaria para la abuela.

"Amo a mi nieto", compartió la abuela, "pero como dije anteriormente, no soy una guardería".

Muchos usuarios sugirieron que la mujer carecía de empatía por la situación de su hija, e indicaron que estaba cobrando muy caro, pues no era una cuidadora de niños certificada, y estaba cobrando como una.

Otros sintieron que la abuela estaba equivocada, no por pedir un pago, sino por no decir simplemente que no, si es que no puede manejar la situación.

Por último, otros estuvieron de acuerdo con la abuela en que tiene todo el derecho a que le paguen por su tiempo, especialmente si va a perder dinero al ayudar a su hija.

Y usted, ¿Qué opina de la situación?

