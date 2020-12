La implicada se llama Michelle Haney, de 48 años de edad, quien fue arrestada por esconder el cuerpo sin vida de su compañero de vivienda en un bote de basura, en Bradenton, Florida (EE. UU.). Mujer escondió en la basura el cadáver de su compañero de casa para seguir cobrando la pensión.

Además de esconderlo, también le pidió a un vecino que guardara el contenedor de basura en su casa, todo para poder seguir usando los beneficios de la Seguridad Social del fallecido.

La estadounidense confesó a los oficiales que en julio pasado halló en su vivienda el cuerpo sin vida de Jon Christopher Leonard, de 40 años, con quien compartía vivienda, en vez de dar aviso a las autoridades, lo escondió en su ropero por tres semanas.

Después lo envolvió y metió en un bote de basura en el patio trasero de la vivienda, todo con el fin de cobrar unos 1.200 dólares (un poco más de 4 millones de pesos) mensuales, que el fallecido recibía de la Seguridad Social y a los que ella tenía acceso.

Posteriormente, cuando Haney fue obligada a abandonar la casa móvil donde vivía, Haney dejó el bote de basura con un vecino al que le pidió que se lo guardara por unas semanas y le indicó que contenía artículos personales.

Como al cabo de dos meses la mujer no volvía, este martes el hombre se decidió a vaciar el cubo y fue cuando para su sorpresa descubrió el cuerpo sin vida de Leonard en avanzado estado de descomposición.

A la mujer se le impuso una fianza de 50.000 dólares y afronta un cargo por “abuso de un cuerpo humano” y posiblemente otro por “fraude a la Seguridad Social”, según determinó el juez del condado Manatee Frederick Mercurio.

Según declaró el alguacil del condado Manatee, Rick Wells, la autopsia reveló que Leonard murió por causas naturales.

Michelle Haney (DOB: 8/11/72) has been arrested & charged with Abuse of a Dead Human Body in connection to a death investigation involving a body located in a trash bin in Bradenton yesterday (12/8). Details: https://t.co/uXJVgqnNJp pic.twitter.com/CIRjV9BkQa

— Manatee Sheriff (@ManateeSheriff) December 9, 2020