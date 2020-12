La navidad en el mundo inició. Por tal motivo, la OMS alertó sobre lo peligroso de abrazar a nuestros familiares en el contexto de la pandemia para las celebraciones decembrinas de este fin de año.

"Claro que nos gustaría abrazarnos durante las vacaciones navideñas, pero los brotes masivos pueden ser brutales", señaló el director ejecutivo del organismo de las Naciones Unidas, Mike Ryan.

Según expresó Ryan, acercarnos tanto a otras personas, mientras atravesamos un contagio comunitario, puede ser "trágicamente peligroso".

"Quedan varios meses en los que, desafortunadamente, todo el mundo debería evitar los abrazos", señaló ante los medios.

Lo peligroso que es:

Es importante recalcar que el aire inhalado y exhalado de las personas que se abrazan pueden mezclarse, aumentado de esa manera el riesgo de contagio de la COVID-19.

Por tal motivo, la OMS recomienda evitarlos en Navidad, usar mascarilla, no tocar el cuerpo, la cara e incluso la ropa de otra persona y, claramente, mantener el distanciamiento de seguridad, especialmente ante cualquier individuo con síntomas.

No obstante, estas no fueron las únicas recomendaciones: no hablar, no toser durante el abrazo (si lo hace), no respirar en la cara del otro, no llorar y lavarse las manos inmediatamente, fueron las advertencias que la Organización Mundial de la Salud hizo para este fin de año. "Una navidad segura".

Una navidad diferente: las recomendaciones de la OMS para las fiestas decembrinas

