La mujer de 41 años de edad, fue una de las primeras pacientes de coronavirus en la ciudad de Florida, Estados Unidos. Por lo que desde el inicio estuvo hospitalizada en el Jackson Memorial, lugar en donde trabajaba desde hace varios años.

Felipe, debido a sus problemas de salud existentes de diabetes y asma, estuvo muy cerca de la muerte, tanto así que sus familiares llegaron a pensar en preparar su funeral por recomendación de los médicos, así lo informó Local 10.

No obstante, y por fortuna, la mujer fue dada de alta y a la salida dio una rueda de prensa ante varios medios de comunicación.

“Lo único que puedo decirles es que esto es real. Los efectos son reales. Pero lo que es más real es el amor que he recibido aquí, la dedicación de mis médicos y del personal. No creo que hubiera llegado tan lejos si no hubiera estado en este centro de rehabilitación”, dijo Rosa Felipe.

Cabe recalcar que, a pesar de la inmensa felicidad que tiene por poder estar con su familia para las festividades navideñas, la estadounidense todavía sufre secuelas que le dejó el terrible coronavirus.

“Mis dedos se van a autoamputar”, lamentó la mujer, pero después dijo que en muchos momentos pensó que no iba a sobrevivir, por lo que está agradecida con la vida.

Pues la ciudadana duró 2 meses en la UCI, donde se sometió a un intenso tratamiento que se hizo cargo de sus funciones pulmonares y cardíacas. Lamentablemente, en ese tempo los dedos de su mano derecha se colocaron negros y los médicos cree que perderá la punta de los dedos.

“No pensé que iba a lograrlo. Tenía una gran herida hasta el hueso en la espalda. Siempre tuve miedo de la infección. El dolor que sentía cuando me movían las piernas era mucho. Y si me hubieras dicho en ese entonces que saldría caminando, con dificultad, no lo creía. No me voy a rendir, me voy a poner mejor”, agregó a la cadena NBC.

(Video) Secuelas: "mis dedos se van a autoamputar", expresó la mujer hospitalizada por COVID-19

HOME FOR THE HOLIDAYS 🎄 41-year-old Rosa Felipe is finally heading home after 9 months in the hospital with Covid19 complications. Long rehab journey ahead. #covid19 #miami story tonight on @WPLGLocal10 pic.twitter.com/F4apMHzWsw — Saira Anwer (@SairaWPLG) December 8, 2020

