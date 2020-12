¿Tendremos que acostumbrarnos? OMS dice que la vacuna no pondrá fin a la pandemia 

Muchos la esperamos, sin embargo, el panorama que se está dibujando es desalentador. Las vacunas para luchar contra el coronavirus será la herramienta poderosa para evitar lo peor de este patógeno. No obstante, esta no acabará por completo la pandemia; o por lo menos el próximo año no lo hará.

Esto, gracias a que no producirán las cantidades suficientes para todos los que desean ser inmunizados.

"Los casos y las muertes continuarán y tenemos que ser claros en ello, pero su número estará en gran medida en nuestras manos. Las vacunas serán un elemento importante de nuestra caja de herramientas, pero vacunas no significan cero covid porque no pueden hacer por si solas todo el trabajo", dijo el doctor Mike Ryan, alto responsable en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante, Ryan realizó un llamado para que se entienda que no todo el mundo podrá ser vacunado en el 2021.

Cabe aclarar que, el objetivo principal de la Organización es que en el primer trimestre de el próximo año se pueda producir hasta 500 millones de dosis. Estas están siendo fabricadas por las empresas Pfizer y BioNTech; las cuales se encuentran en distintas fases de las gestiones necesarias para obtener la tan anhelada aprobación de su uso.

Panorama preocupante

El director de emergencias sanitarias de la OMS expresó que la pandemia aún esta desestabilizada pese a los grandes esfuerzos que hacen los países. Por tal motivo, la Organización insiste en no perder de vista las medidas de prevención.

Es importante recalcar que, aunque no todas las personas se vacunaran en 2021, el intervenir a la población como trabajadores sanitarios, mayores de edad y niños, generará una baja significativa de casos.

