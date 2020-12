Elecciones: 'Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia', Maduro

¿Cómo se están dando las elecciones en Venezuela? El mandatario Nicolás Maduro aseguró este martes que, si la oposición gana las elecciones legislativas de este domingo, él dejaría la Presidencia inmediatamente. Cabe recalcar que Juan Guaidó no participará en esta contienda por considerarla fraudulenta.

"Al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos, si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia; si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela", dijo el mandatario en un acto de campaña.

No obstante, el planteamiento explicó que este tiempo se trata de un "reto" propuesto por algunos de los dirigentes opositores que participarán en las votaciones como el excandidato presidencia Javier Bertucci y el secretario de Acción Demócrata.

"Ellos están diciendo que el próximo domingo es un plebiscito (…) a toda la oposición le digo que acepto el reto, el domingo que viene, acepto el reto, vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos para adelante", expresó.

Pues para nadie es un secreto que estas elecciones podrían cambiar el rumbo del país vecino.

Cabe recalcar que los líderes tradicionales del antichavismo no harán presencia en estos comicios, sin embargo, algunas de las formaciones opositoras más grandes sí participarán, ya que estas directivas fueron intervenidas y sustituidas por militares que habían sido expulsados; esto para mantener en secreto lo que hacía el Gobierno.

Finalmente, Maduro no realizó ningún comentario ante este aspecto, razón por las que el proceso no es visto como democrático ante la Unión Europea ni por la Organización de Estados Americanos. En cambio dijo estar confiado en obtener "un gran triunfo" este domingo.

