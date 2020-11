Se trata de Kathy Blattner, una mujer de 62 años de edad, del estado de Illinois (Estados Unidos), que está a punto de convertirse en una de las mamás más ancianas de Estados Unidos. Mujer quedó embarazada a los 62 años usando óvulos de su hija, quien también espera un bebé.

Kathy y su segundo esposo John se conocieron y se casaron cuando ambos ya tenían más de 40 años.

La pareja tenía muchas ganas de tener un bebé y decidió utilizar el método de fertilización 'in vitro'.

De esta forma la pareja tuvo dos hijos, el último de los cuales fue concebido con óvulos de la hija de Kathy, fruto de su primer matrimonio,por lo que no tiene ADN en común con John.

Sarah, como se llama esta hija, actualmente también está esperando un bebé, informó el medio KXAN.

Aunque parezca increíble, la mujer de 62 años no que quiere quedar solo con este bebé, afirma que se prepará para volver a ser madre el próximo abril.

