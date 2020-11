¡Atención! Declaran 5 años de prisión para la periodista que anunció la aparición de la COVID-19 en Wuhan 

¿Lo merece? De acuerdo con Chinese Human Rigths Defenders (CHRD), la comunicadora social deberá enfrentarse a una condena de hasta cinco años de cárcel bajo la acusación de "provocar altercados y crear problemas" en Wuhan, lugar que fue el epicentro de la pandemia.

“El 19 de junio de 2020, la fiscalía distrital de Pudong aprobó el arresto formal de Zhang, que está recluida actualmente en un centro de detención de ese distrito”, manifestó la organización de derechos humanos en un comunicado.

Además de esto, CHRD informó que el tribunal de Shanghái juzgará a la periodista por difundir informaciones publicadas en redes sociales sobre la preocupante propagación; y ahora pandemia, del coronavirus en China a principios de este año.

CHRD, adicionalmente, informó que el tribunal de Shanghái juzgará a la periodista por difundir informaciones publicadas en redes sociales sobre la propagación del coronavirus en China, a principios de este año.

Cabe recalcar que el juzgado señaló que Zhang divulgó varia información de las detenciones a otros periodistas que se presentaron en Wuhan y el acoso que habrían recibido algunos familiares de las víctimas.

“La fiscalía se negó a reconocer las credenciales del abogado de Zhang, Ren Quanniu, alegando ilegalmente que la mujer necesitaba firmar los documentos de encomienda, a pesar de que su familia ya los había diligenciado. Como resultado, no se le permitió al letrado examinar ninguno de los documentos del caso”, concluyó la ONG.

Finalmente, otros ciudadanos que comentaron sobre la preocupante situación que se empezaba a vivir en la ciudad a principio de año desaparecieron o fueron detenidos; como fue el caso de el empresario Fan Bing y el joven reportero Li Zehua, así lo aseguró la CHRD.

Shanghai Prosecution released indictment, seeking conviction of Zhang Zhan for "picking quarrels instigating trouble" & a 4-5 years jail sentence. Zhang reported on #COVID19 in #Wuhan independently while the Chinese govt censored info & sealed the city. https://t.co/5v9LjSQZlw pic.twitter.com/LJmiiIwVok

— CHRD人权捍卫者 (@CHRDnet) November 16, 2020