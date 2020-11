¡Terrible! Bebé es llevada de urgencias luego de que la familia le inyectara una sustancia peligrosa

Una bebé de dos meses de nacida se encuentra conectada a un respirador artificial tras ser inyectada con heroína.

Según informó el medio de comunicación Newsweek, el caso ocurrió en la ciudad de Frot Worth, Estados Unidos, lugar en donde las autoridades de San Angelo encontraron a la pequeña inconsciente y con marcas de inyección en distintas partes de su cuerpo.

Ante dicho hecho, la menor de edad fue llevada a un centro médico para ser atendida, siendo posteriormente trasladada al Hospital Cook Medical's.

Baby on life support after being found with injection marks, testing positive for heroin https://t.co/CxJowwWM0J

— Newsweek (@Newsweek) November 12, 2020