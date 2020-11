"Nosotros ganaremos": Donald Trump no reconoce la victoria de Biden

¡No lo acepta! El presidente de Estados Unidos; Donald Trump, no reconoce su derrota, es decir, el triunfo de Joe Biden lo ve como un fraude electoral.

Es tanto, que sigue realizando tuits en donde da por seguro que los resultados se darán vuelta: "Nosotros ganaremos", así se puede leer en la red social.

No obstante, ahí no quedó su inconformidad. Trump expresó que "estamos haciendo grandes progresos. Los resultados comienzan a llegar la próxima semana. ¡Hará que América sea grande otra vez!".

Pues para él, y antes de conocerse el triunfo de Biden por el partido Demócrata, todas las elecciones han sido un fraude, tanto así que sostuvo que recurrirá a la Corte Suprema, sumándole una gran crítica por el voto adelantado.

Es importante recalcar que estas elecciones presidenciales han sido las más controversiales he históricas que ha habido en los Estados Unidos. Pues es importante recalcar que por primera vez, una mujer asiática americana es nombrada como vicepresidenta del país estadounidense.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020