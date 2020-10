¿Usted lo haría? Mujer pagó para que borraran a su hijastro de una fotografía familiar

¡Es impresionante lo que las personas llegan a hacer para aparentar ser una excelente familia!

Este es el caso de una mujer australiana llamada Natalie Arriete, quien solicitó a través de su cuenta de Facebook quitar a su hijastro de una foto familiar.

El caso, el cual ha generado rápidamente repudio en redes sociales, se dio a conocer cuando Arriete escribió “¿alguien puede quitar al niño del centro?”. El llamado lo realizó en un grupo de Facebook llamado “Photoshop Fairy Connection”.

The lump in my throat after seeing this will never go away 🙁 pic.twitter.com/cPiOLn5STV

— WadeCross (@WadeCrosss) October 9, 2020