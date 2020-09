"China debe rendir cuentas": el llamado de Trump ante la ONU por el coronavirus

Una nueva polémica. Este martes (22 de septiembre), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que la ONU obligue a China a "rendir cuentas" por "infectar al mundo" con la COVID-19. Además de esto, aseguró que la OMS está “prácticamente controlada” por el Gobierno chino.

“Las Naciones Unidas deben hacer que China rinda cuentas por sus actos” relacionados con la pandemia, dijo Trump en su cuarto discurso ante la Asamblea General de la ONU, enviado en video.

"We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world: China."#UNGA pic.twitter.com/gtrdzUWzp1

— The White House (@WhiteHouse) September 22, 2020