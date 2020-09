El Sol empezó un cambio de ciclo: ¿nos afectará en algo?

El universo es algo de otro mundo. Cada once años el Sol registra un nuevo ciclo: un patrón de manchas que aparecen y desaparecen en la superficie de la estrella, señalando la actividad del astro. En el 2019 nos encontrábamos en el final del ciclo 24 y en un mínimo solar. Sin embargo, en este 2020 la actividad volverá a reanudarse. ¿Qué consecuencias tendrá para la vida en la Tierra?

Su transformación inició específicamente en el mes de diciembre del año pasado (2019), así lo confirmó la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Aunque nuestro astro no lo anunció de ninguna manera a simple vista, los investigadores sí han podido comprobarlo. Es importante recalcar que esto no es nada nuevo, "se llama mínimo solar", cuenta Dean Pesnell del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt. "Y es una parte regular del ciclo de las manchas solares".

El nuevo ciclo es el numero 25. Para esto se toma en cuenta que la estrella tiene picos de actividad, que pueden ser altos, moderados o bajos. Es decir que, al pasar los años, poco a poco irá aumentando hasta llegar a un punto máximo. Luego de esto empezará a descender hasta su punto más mínimo de actividad. Todo este ciclo tarda 11 años en completarse. "Los recuentos de manchas solares fueron relativamente altos en 2014, y ahora se están deslizando hacia un punto bajo esperado en 2019-2020", señala la NASA.

Cuando el viento solar, los cuales fluyen a través de los agujeros coronales, viene hacia la Tierra, choca con la magnetosfera terrestre, produciendo auroras, tormentas geomagnéticas e interrupciones en los sistemas de comunicación y navegación, así lo indicó la NASA. Es importante recalcar que los rayos cósmicos galácticos que llegan a la atmósfera superior de la Tierra, aumentarán.

