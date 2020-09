¡Atención! Director de la OMS pide no saludar con el codo

El COVID-19 nos cambió la vida a todos. El hombre tuvo que mutar, para así poder avanzar. Esto desde muchos contextos. Las personas ya no están comprando alimentos que vengan de ciertos lugares del mundo, cambiamos las reuniones presenciales, por conexiones a través de zoom y ahora, ya no damos la mano para saludar, sino que el codo se volvió esa parte del cuerpo para expresar un"adiós","hola" o un"¿cómo estás?".

La humanidad se está acostumbrando a toda esa nueva normalidad. Sin embargo, cuando ya estábamos volviendo un habito el saludar con el codo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunica que este modo tampoco es la mejor manera para cuidarnos. Por lo cual propone una nueva alternativa para poder decir "hola" y "chao".

El 13 de septiembre, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, trajo a colación lo que había dicho el 7 de marzo a través de Twitter, sobre evitar saludarse con el codo, ya que no permite guardar la distancia necesaria para evitar el contagio del coronavirus. Además de esto, el Tedros retuiteó un mensaje de Diana Ortega, responsable de Innovation Strategic Alliance en Red Eléctrica de España.

"La OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel", escribió Ortega en el tuit compartido por Adhanom Ghebreyesus.

Iniciando el mes de marzo, el director dijo que: "Al saludar a la gente, es mejor evitar chocar el codo porque te pones a menos de un metro de distancia de la otra persona. A mí me gusta poner la mano en el corazón para saludar a la gente estos días", aconsejó.

