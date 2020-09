Muere surfista al ser atacado por un tiburón blanco

Una tragedia ocurrió en la Gold Coast en Queensland, Australia, pues un tiburón blanco de más de tres metros, atacó a un surfista, quien fue identificado como Nick Slater de 46 años de edad. El acontecimiento fue grabado a distancia por las personas que se encontraban alrededor.

El ataque se dio durante la tarde del pasado martes. Al ver lo que ocurrió, varios surfistas que también entrenaban, se acercaron para auxiliar a Slater, mientras que otros llamaron al servicio de emergencia.

El surfista de 46 años fue atendido lo más pronto posible, al salir del mar, sin embargo llevaba fuertes heridas. El tiburón arrancó parte de una de sus piernas, desde la ingle hasta la rodilla. Buscaron salvar su vida, pero les fue imposible.

Uno de los dientes del tiburón quedó clavado en su pierna, lo que le sirvió a las autoridades para conocer que se trataba de un tiburón blanco de más de tres metros.

The Gold Coast is in shock this afternoon after the first deadly shark attack there since the 1950s. 46-year-old Nick Slater was mauled in front of horrified surfers at Greenmount Beach yesterday afternoon. https://t.co/UfNlfOzg7Z @JoelDry7 @MaxFutcher #7NEWS pic.twitter.com/5nn5N4BLGf

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) September 9, 2020