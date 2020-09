Nominan a Donald Trump al premio Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue nominado al Premio Nobel de la Paz.

El hecho fue anunciado por Fox News, indicando que el legislador noruego Christian Tybring-Gjedde presentó la nominación del gobernante norteamericano.

En ese sentido, el parlamentario destacó la labor de Trump como mediador para alcanzar el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

EXCLUSIVE: President Trump has been nominated for a 2021 Nobel Peace Prize. https://t.co/vQxYMegPzb

"Por su mérito, creo que ha intentado crear la paz entre las naciones más que la mayoría de los nominados al Premio (Nobel) de la Paz", aseguró.

De igual manera, recalcó que "todos los esfuerzos que lleven a la paz en esa región deberían ser premiadas con el Nobel de la Paz".

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020