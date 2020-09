Graban a hombre hablando con "fantasma" de un compañero

Freddy Matute, un guardia de seguridad, aseguró que habló y compartió con un compañero de trabajo. Sin embargo, él había fallecido dos días atrás. El hecho quedó registrado en video y ocurrió en Bucaramanga, Colombia.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron a Matute aparentemente hablando solo durante su turno. Sus otros compañeros le preguntaron por su extraño comportamiento y su respuesta sorprendió. Pues asegura que estaba conversando con su conocido, pero en las cámaras no se observa a nadie.

“No sabía que estaba hablando con un muerto”, afirmó Matute. “Mis compañeros de las cámaras de monitoreo me informaron que estaba hablando solo”, señaló en un canal.

Matute, cuenta que el supuesto “fantasma” incluso lo saludó “de puño”, gesto que se observa en la grabación de las cámaras de seguridad.

"Yo estoy sentado hablando con mis compañeros, pasando revista por el celular, cuando mi amigo llega y me saluda de puño e incluso me pregunta por cosas de la isla, por un amigo que tenemos en común en el tercer piso, es más me pidió que lo saludara’’, indicó Freddy Matute. pic.twitter.com/oskDDCyfc1

