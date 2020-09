Inflamación testicular, un nuevo síntoma asociado con el COVID-19

Mientras la pandemia sigue avanzando, los hallazgos de nuevos síntomas también. ¡Ojo! No todos tienen los mismo síntomas. Incluso hay personas que tienen el virus pero no manifiestan síntomas. En está ocasión se trata de un síntoma de afecta a los hombres y provoca inflamación de los testículos, conocida como orquitis y una reducción en la fertilidad si la persona da positivo en Covid-19. Así lo recoge un estudio del que ha informado el American Journal of Emergency Medicine. Este podría ser, junto a la fiebre, dolor de garganta, debilidad muscular y pérdida de olfato, uno de los indicadores de que una persona tiene el Covid-19.

Esto lo reveló un nuevo estudio. La investigación fue publicada en el American Journal Of Emergency Medicine en agosto de 2020. Esto se pudo conocer por el caso de un paciente de 37 años. El hombre sentía dolor en los testículos y dio positivo 15 días antes; tras presentar fiebre, tos y fatiga.

Fue hospitalizado y medicado con paracetamol y un antibiótico lo que alivió su dolor de testículos. En el posterior estudio, los médicos corroboraron que el semen presentaba un «deterioro en la calidad del esperma».

Es más, ya se ha confirmado que otras enfermedades relacionadas al virus del SARS causan daños en los túbulos seminíferos, encargados de la producción de espermatozoides y testosterona.

¿QUÉ ES LA ORQUITIS?

Es la inflamación de uno o de ambos testículos que se puede producir por infecciones de bacterias o virus.

