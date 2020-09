 Hija de Don Ramón revela detalles de cómo salió de "El Chavo del 8"

View this post on Instagram

Mi papá recién llegado de una gira 1978 lo primero que hacía era repartir regalos que traía con tanto amor! Miren que cariñoso y feliz con mi mamá y conmigo! Yo la más feliz por mis regalos y porque me prestó su sombrerito que traía como siempre! Foto inédita RT vale la pena!😊❤ https://t.co/KPpZiUQiDS . . . #seumadruga #donramón #ramónvaldés #ramonvaldez #Chespirito #chavodel8 #chapulincolorado #chilindrina #amor #chavo #papá #Monchito