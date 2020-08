La noche de este viernes 28 de agosto se reveló la triste noticia del fallecimiento de Chadwick Boseman a los 42 años. La causa de su muerte se debe al cáncer de colon que padecía desde hace un tiempo.

La noticia del fallecimiento del actor de Marvel, en Black Panther, ha causado impacto en todo el mundo. Fanáticos y famosos se han pronunciado por la triste noticia sobre el actor que tenía una carrera muy prometedora.

El mensaje de la familia Marvel Studios fue uno se los más esperados. A continuación el pronunciamiento de ellos y otros famosos.

"Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz", señaló en Twitter Marvel, junto con una foto.

Actores de Marvel reaccionan a la muerte de 'Black Panther'

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 29, 2020

Kevin Feige, Presidente de Marvel Studios y productor de Black Panther, se pronunció con IGN US:

El fallecimiento de Chadwick es absolutamente devastador. Era nuestro T'Challa, nuestra Pantera Negra y nuestro querido amigo. Cada vez que entraba en el set, irradiaba carisma y alegría, y cada vez que aparecía en la pantalla, creaba algo verdaderamente indeleble. Encarnaba a muchas personas increíbles en su trabajo, y nadie era mejor para dar vida a grandes hombres. Era tan inteligente, amable, poderoso y fuerte como cualquier persona que retratara. Ahora toma su lugar junto a ellos como un ícono. La familia de Marvel Studios lamenta profundamente su pérdida y estamos de duelo esta noche con su familia.

Robert Downey Jr fue uno de los que envió un mensaje. "El Sr. Boseman niveló el campo de juego mientras luchaba por su vida … Eso es heroísmo. Recordaré los buenos momentos, las risas y la forma en que cambió el juego".

Mr. Boseman leveled the playing field while fighting for his life… That’s heroism. I’ll remember the good times, the laughter, and the way he changed the game… #chadwickforever @chadwickboseman pic.twitter.com/IFfCSmLrhR — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) August 29, 2020

Chris Evans también compartió su mensajes. "Estoy absolutamente devastado. Esto es más que desgarrador. Chadwick era especial. Un verdadero original. Fue un artista profundamente comprometido y constantemente curioso. Le quedaba mucho trabajo increíble por crear. Estoy infinitamente agradecido por nuestra amistad. Descansa en el poder, Rey".

Otros actores que trabajaron con Chadwick Boseman y famosos en general se pronunciaron:

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

To a hero who transcends universes. Wakanda Forever. Rest in Power Chadwick. pic.twitter.com/F5YhIbK4wg — DC (@DCComics) August 29, 2020

I’m so shocked and sad.. RIP Chadwick 💔💔💔 I’m sending my condolences to all the family.. pic.twitter.com/k7mrxeq8Fh — Gal Gadot (@GalGadot) August 29, 2020

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god … ✌🏿♥️✊🏿 🙅🏿‍♂️ forever and ever … https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn — Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020

