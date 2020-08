Durante la tarde de este miércoles fue detenido Juan Collío, quien fue grabado en TikTok cometiendo un supuesto abuso sexual a una de sus nietas.

Tras la viralización del video en la red social, la PDI y la Fiscalía comenzaron una investigación donde se determinó la existencia de una denuncia previa por el mismo delito en julio de este año.

Detienen a hombre acusado de abuso sexual a sus nietas en video de TikTok

Ricardo Sobarzo, fiscal de Maipú, señaló en conversación con 24 horas que "se pudo determinar que hechos anteriores también habrían ocurrido en la comuna de Santiago".

Por lo tanto "a fin de poder acreditar una posible reincidencia en los hechos se derivaron los antecedentes a la Fiscalía correspondiente", agregó el fiscal.

Collío será formalizado durante este jueves, mientras en redes sociales y a las afueras de su casa en Santiago Centro, se han realizado diferentes protestas.

¿Qué dijo la defensora de la niñez?

El primer llamado que se realizó fue, a no compartir más el video para no exponer a la victima. "Por favor, no sigan difundiendo lo del abuso de TikTok, lo estamos viendo, no seguir exponiendo a la víctima", indicó Muñoz.

"En casos así informar internamente a la Defensoría de la Niñez porque la difusión pública es una forma de exposición a la víctima que no procede", agregó.

Por favor, no sigan difundiendo lo del abuso d tiktok, lo estamos viendo, no seguir exponiendo a la víctima, gracias🙏como hemos pedido, en casos así informar internamente a @defensorianinez xq difusión pública es una forma de exposición a la víctima q no procede, gracias — Patty Muñoz García (@Pa__tty) August 18, 2020

