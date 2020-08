El reptil ha sido considerado la encarnación de un dios hindú. Descubren extraña tortuga mutante que es completamente dorada.

Habitantes de Nepal han quedado sorprendidos tras un extraño hallazgo. Una tortuga mutante y completamente dorada ha sido encontrada.

Este reptil habría tomado su pigmentación debido a una rara mutación genética, en la que por "sufrir de leucismo cromático, una condición caracterizada por la pérdida de pigmentación" tomó este color, según explicaron expertos de la Asociación de Toxinología de Nepal.

Hace parte de la especie 'Lissemys punctata andersoni', aunque generalmente no tienen este color.

La tortuga además fue tomada por los ciudadanos de dicho país con gran afecto, debido a que locales la creen la encarnación del dios hundú Vishnu.

A turtle 'revered as an incarnation of the Hindu god Vishnu' is spotted in Nepal with a dazzling golden shell https://t.co/HPWVnQJDoN

