La mujer, famosa por sus escándalos mediáticos, promovió una sustancia cuyo consumo humano es nocivo para la salud. Periodista causó repudio al beber en vivo botella de dióxido de cloro.

Se trata de la presentadora argentina Viviana Canosa quien desató una ola de críticas después de que tomara en vivo dióxido de cloro.

Esta sustancia, sin sustento alguno, ha sido promocionada como cura contra el coronavirus, pero que está prohibida por las autoridades porque conlleva peligrosos riesgos para la salud.

"Vamos a despedirnos, voy a tomar un poquito de CDS", afirmó al término de 'Nada personal', el programa que conduce, mientras agarraba una botella de plástico que contenía dióxido de cloro y bebía un trago.

"Oxigena la sangre y viene divino. Yo no recomiendo, yo muestro lo que hago", dijo la presentadora para desperdisre de los televidentes.

Cómo era de esperarse, esta acción generó cientos de críticas en redes sociales por la irresponsabilidad de la periodista y también del canal por permitir que eso saliera al aire.

Este es el video:

Lo de Viviana Canosa es gravísimo, pero más grave todavía me parece que el canal lo haya emitido. No es que ella lo hizo desde su red social personal. Acá hay un medio que no se hizo cargo.

Es urgente accountability para los medios de comunicación.

— Guadalupe Nogués (@uadlup) August 6, 2020