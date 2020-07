Video: rayo cae sobre la Estatua de la Libertad y deja impresionante registro

Impactante es la imagen y video que circula por redes sociales, donde un rayo impacta la parte trasera da la Estatua de la Libertad, en Nueva York. Rayo sobre la Estatua de la Libertad deja impresionante registro.

El video dura cerca de 20 segundos, y muestra las nubes grises y dos destellos que atraviesan el cielo a espaldas de la icónica estatua.

Todo fue captado por un usuario de Twitter desde un muelle de la isla Ellis.

BREAKING VIDEO: WATCH: Massive lightning bolt strikes Statue of Liberty as storm passes over NYC https://t.co/CAiIVqqO9o pic.twitter.com/5hacFiswg1

— 1010 WINS (@1010WINS) July 23, 2020