Campaña muestra qué pasaría si un hombre fuera violentado como las mujeres

Si te preguntas como sería ser una mujer SERÍA ESCONDER LAS HERIDAS E INVENTAR HISTORIAS PARA JUSTIFICARLAS POR MIEDO. Aproximadamente cada 36 horas se comete un feminicidio en Colombia. Declaremos la #EmergenciaNacionalPorFeminicidios #NiUnaMenos #RomperElSilencio #AsíSería #ponteenlapieldeunamujer Foto por Engin Akyurt en Unsplash.