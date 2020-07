Kanye West anuncia su postulación a la presidencia de Estados Unidos

En medio de los festejos del 4 de Julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, el rapero Kanye West generó revuelo en redes sociales al anunciar su candidatura a la presidencia de aquel país, a través de su perfil en Twitter.

Aunque hace dos años el también productor había dado muestras de su intención por contender a la presidencia de Estados Unidos, fue hasta ahora que lo hizo de forma oficial.

“Debemos cumplir la promesa de América confiando en Dios, uniendo nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Me postularé para presidente de Estados Unidos. #VISIÓN2020”, publicó la celebridad en su cuenta de Twitter.

A tan sólo unos minutos de su anuncio, el esposo de la socialité Kim Kardashian generó miles de reacciones entre sus seguidores y sus no simpatizantes, además de contar con el apoyo de algunas personalidades como el empresario Elon Musk.

No obstante, otros consideraron que su “postulación” a la presidencia llega muy tarde, aunque la mayoría de los comentarios que recibió fueron de burlas y de otros que no creen que esté hablando en serio.

You have my full support!

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020