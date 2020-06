¡Drama familiar! Niña se ahogaba en una piscina, su madre y abuelo se lanzaron al rescate y todos murieron

Una familia quedó destruida en minutos, cuando tres de sus integrantes fallecieron ahogados, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Niña muere ahogada en piscina con su madre y abuelo.

Todo comenzó el lunes cuando una niña de 8 años se lanzó al sector más hondo de la piscina de su casa, con una profundidad de 2 metros. La pequeña no sabía nadar y ante la desesperación, su abuelo de 62 años también se tiró al agua, pese a que él tampoco sabía nadar.

Tal fue la desesperación al ver que el adulto mayor y la niña se ahogaban que la madre de la menor, de 33 años, también se lanzó a la piscina aunque tampoco sabía nadar. Lamentablemente los tres fallecieron ahogados.

Y todo esto fue visto por una tía de la menor que estaba en el lugar, pero que optó por no tirarse al agua porque ella tampoco sabía nadar. Fue ella quien llamó a emergencia, pero ya era demasiado tarde.

"Este es un día devastador para toda nuestra comunidad. Es demasiado pronto para determinar exactamente qué sucedió”, dijo el jefe de policía de East Brunswick, Frank Losacco.

