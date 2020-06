NASA anuncia misión para desviar trayectoria de asteroide y proteger la Tierra

La suerte que corrieron los dinosaurios es la gran lección de los peligros que revierte una posible colisión de un asteroide de importante tamaño con la Tierra. NASA anuncia misión para desviar asteroide y proteger la Tierra.

Pero la humanidad no está dispuesta a correr la suerte de los gigantes jurásicos o por lo menos la NASA, que ha lanzado un proyecto para desviar la trayectoria de cualquier asteroide que se vaya en dirección a nuestro planeta. Se trata del proyecto DART.

Este plan se pondrá en marcha en 2022, cuando efectivamente se desvíe un cuerpo extraterrestre, todo un hito, pues de resultar será la primera vez que el hombre varíe la órbita de un asteroide.

DART significa Prueba de Redireccionamiento de Doble Asteroide y su objetivo sería modificar la trayectoria de una pequeña luna del sistema binario Didymos. Se trata de un cuerpo del tamaño de la gran pirámide de Egipto cuyo nombres es Dimorphos.

In 2022, our DART mission will test a new asteroid deflection technology. The target — a small moonlet posing no threat to Earth — is now named "Dimorphos," reflecting its status as the 1st celestial body to have the form of its orbit changed by humanity: https://t.co/DhPz9xjFZi pic.twitter.com/10WoWpzQwv

— NASA (@NASA) June 23, 2020