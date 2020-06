Periodista se tomó selfie al lado de un cocodrilo y se llevó el susto de su vida

Hay cosas con las que no se juega. Zarisha Bradley, una periodista residente en Darwin, Australia, puso en peligro su vida al querer tomarse una selfie al lado de un cocodrilo en medio de una reserva natural. La cronista estaba realizando un reportaje, pero por dispersión quiso tomarse una foto muy cerca de Bonecruncher, el nombre del reptil.

Primero posó y, luego, recibió el celular donde se iba tomar la foto. En ese momento se percató del movimiento del cocodrilo, que intentó morderla. Por fortuna, ello pudo esquivar al animal, aunque no sin antes lanzar insultos al aire.

Can confirm it’s true what they say about giving a smile to a crocodile @9NewsDarwin pic.twitter.com/yDOep9gmbZ

— Zarisha Bradley (@ZarishaBradley9) June 5, 2020