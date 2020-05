Hombre rescató lo que parecía ser un adorable perrito, pero se llevó una gran sorpresa

Este joven pensó que estaba haciendo la buena acción de la pandemia, cuando encontró un perrito y se lo llevó para buscar a sus dueños.

El “perrito” estaba abandonado en la carretera, y parecía asustado. Lo más correcto era ayudarlo. Su nombre temporal fue “Luna”.

Y aunque Marcy, el caritativo joven, subió las fotos a twitter, nadie lo reclamó. Aunque tuvo muchos comentarios porque es una “perrita” muy adorable.

“[Se ruega difusión] Hoy a las 14:30 aproximadamente, he rescatado a un perrito que estaba junto a la carretera 275 en la ciudad de Tsukigata. Estaba un poco más allá del Seven-Eleven dirección Sapporo (antes del semáforo). Cuando lo llevé al veterinario, me dijo que era hembra y tenía 1 o 2 meses de edad. Si crees conocer al dueño, por favor contáctate conmigo #perrorescatado”, escribió Marcy en Twitter. Hasta un video subió, llenando la red social de ternura.

Y en el video recién vino la realidad. El perrito ladraba bastante no perro y mucho más animal salvaje que no sabemos su nombre. Algunos usuarios dijeron que era un “tanuki”, una especie de mapache japonés, pero la mayoría contestó que se trataba de un cachorro de zorro salvaje llamado kitsune. El perrito no era perrito, era un mini zorro.

Después de llevarlo por segunda vez al veterinario, y que ahora sí le confirmaran que era un zorro, buscó un refugio especializado, ya que en Japón la tenencia de zorros es ilegal, una de las razones es porque transmiten enfermedades a los humanos. Luna efectivamente tenía entre 1 o 2 y en el refugio la van a acompañar hasta que pueda valerse por si misma.

Mercy subió fotos de la pequeña Luna cuando se reencontró con otros zorritos de su especie. Y, aunque un poco distinto a lo que espero, sí fue un final feliz.