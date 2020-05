Winfried Stocker, un científico alemán, anunció que creó una vacuna que probó en su cuerpo y que, según él, funcionó contra el coronavirus. Científico millonario dice tener la vacuna contra el coronavirus.

Decidió no esperar a la aparición de una vacuna clínicamente probada y autorizada contra el coronavirus e hizo las pruebas con su propio cuerpo, y agirma que fue exitosa.

Stocker es fundador de una empresa especializada en la producción de sistemas y equipos de pruebas de laboratorio, llamada Euroimmun.

Según contó Stocker, bajo su liderazgo se creó un "departamento de investigación y desarrollo extremadamente poderoso" en el laboratorio , que se ocupa, entre otras cosas, del diagnóstico de enfermedades infecciosas.

El científico reveló que, basándose en su amplia experiencia en el desarrollo de reactivos para el diagnóstico de nuevas enfermedades virales, Euroimmun ha creado y producido "una construcción de antígeno con la que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 pueden detectarse de manera confiable".

Científico millonario dice tener la vacuna contra el coronavirus

"Se basa en la subunidad S1 de la proteína espiga, con la cual el virus se une a los receptores en las células objetivo", detalló Stocker.

Para salir de las dudas, el experto alemán sugirió probar su vacuna en un grupo pequeño de personas y luego en el personal médico, de esa forma ir asegurando la validez de sus afirmaciones y ser el pionero en la cura de la enfermedad.

Sin embargo, la comunicad científica no está convencida. Expertos destacan que hasta ahora, no hay datos suficientes, no solo para permitir el uso masivo de la vacuna, sino incluso para estudios clínicos, reseña el diario alemán Saechsische.

El proceso, según los científicos, debe seguir su curso: primero la vacuna debe probarse en animales, luego, en varias etapas, en humanos. Posteriormente, se realiza un procedimiento para obtener el permiso del organismo regulador, la Agencia Europea de Medicamentos, lo que podría tardar entre uno y dos años.



Con información de RT Noticias.

También le puede interesar:

Cadáver positivo para COVID-19 fue raptado de un hospital Tumaco Durante el hecho, médicos fueron afredidos y amenazados.