¡No es el modo! Muchos han criticado fuertemente este nivel de violencia. (VIDEO) Por no llevar tapabocas mujer fue sacada a patadas de un bus.

En medio de la cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus, han sido muchas las situaciones de intolerancia que se han vivido.

Violencia contra personal médico o incluso contra personas del común, se han convertido en noticias casi a diario.

Ahora se conoció un caso en el que una mujer fue sacada literalmente a patadas de un bus, por no portar un tapabocas. El hecho se registró en Brasil, país que se ha visto muy afectado por la COVID-19.

En el video se observa que aunque varios pasajeros se mostraron en desacuerdo con el acto, muchos apoyaban el hecho de bajar a la mujer del bus.

Uno de los usuarios del servicio de transporte público grabó el violento momento.

Estação 🚉 Pirajá mata escura mulher 👩 entrou no ônibus 🚌 sem máscara 😷 e com tosse mudança do clima.

Veja pânico em Salvador @jairbolsonaro pic.twitter.com/Pdt34AW21K

— Bahia (@BahiaManoel2011) May 7, 2020