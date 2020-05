Viral: la sorprendente foto de un grupo de monos sentados en un “perfecto distanciamiento social”

"El perfecto distanciamiento social". Así fue descrita una fotografía en donde se ve a un grupo de monos manteniendo distancia entre ellos mientras esperaban recibir fruta de un hombre. Sorprendente foto de monos sentados en un “perfecto distanciamiento social”.

La imagen fue subida por un oficial del gobierno de la India, identificado como Kiren Rijiju, indicando que la instantánea fue tomada en las cercanías de la ciudad de Bhalukpong.

En ella, se ve a unos doce monos sentados en una carretera esperando que un hombre les proporcione fruta. Mientras esto acontece, están todos ubicados al menos con una distancia de 1,5 metros.

La foto ha sido retuiteada por más de 1,7 mil personas, recibiendo cerca de 10 mil likes.

A perfect #SocialDistancing seen near Bhalukpong in Arunachal Pradesh along Assam-Arunachal boundary. If we observe carefully, animals can teach us many vital lessons that we may have missed in the haste of our normal daily lives.

(Picture taken by Arup Kalita, Tezpur) pic.twitter.com/5iIr8SELUz

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 28, 2020