(VIDEO) Director de hospital estalla en llanto: “¡No tenemos gente para atender! ¡No tenemos gente!”

Perú enfrenta los días más crudos de la pandemia y el sistema de salud del vecino país empieza a dar las primeras señales de colapso, el peor escenario que puede enfrentar una nación en la lucha contra el coronavirus. El director de hospital estalla en llanto: “¡No tenemos gente!”.

Así quedó en evidencia en una entrevista que efectuó ayer la popular cadena RPP al director del hospital regional de Lambayeque, el segundo departamento más populoso después del de Lima.

¡Qué lindo! Médico bogotano da conciertos de música colombiana en hospital de EE.UU. Lo hace como terapia para él, para sus compañeros y sus pacientes. Escuche esta bella canción.

A narrar la situación que enfrenta su equipo, el doctor Rodolfo Cruz, no pudo contener las lágrimas por la falta de personal que tiene para tratar a todos los enfermos que requieren uso de ventiladores.

El profesional reconoció que en el hospital hay 60 camas con puntos de oxígeno desocupadas porque no hay gente. "Tenemos habilitados en la emergencia aproximadamente capacidad de atención de alta enfermería para aproximadamente 60 pacientes. Considerando que, de estos, cuatro o cinco no tendrían acceso al oxígeno, porque no tenemos más puntos disponibles. En el cuarto piso, todo está lleno. Un promedio de 40 camas con punto de oxígeno. A parte de ello, tenemos 60 camas libres en el tercer piso, todas con puntos de oxígeno. No las podemos usar. ¿Por qué? ¡Porque no tenemos gente!”.

El director de hospital estalla en llanto: “¡No tenemos gente!”

Godoy estalló en lágrimas cuando aseguró que “¡cómo pueden decir que no queremos atender a las personas! Por favor, por el amor de Dios, ¿por qué mentir? ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente!".

Después reconoció que él arriesga su vida por su salud, pero no dejará de atender a enfermos. “Quien le habla, tengo 55 años, antecedente de un tumor en el pulmón y peso 119 kilos, y sigo atendiendo, no me importa, que Dios me cuide. No me importa, que Dios me perdone, lo que pase con mi vida”, sentenció.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar: