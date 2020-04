¡Polémica! Sylvia Browne, la psíquica que predijo en 2008 cómo acabaría la COVID-19

En redes sociales se habla de una nueva polémica alrededor de la COVID-19. Ahora han divulgado una supuesta predicción sobre el virus y cómo acabaría la pandemia. Sylvia Browne lo dice en su libro "End of Days: Prediction and Prophecies about the End of the World". Allí se escribe una enfermedad global similar a la que actualmente afecta al mundo. La psíquica que predijo en 2008 cómo acabaría la COVID-19.

Aunque el libro fue publicado el 24 de junio de 2008, es justo en este momento que su portada y un fragmento -que ha causado escalofríos por la predicción de lo que estamos viviendo- se ha viralizado más que la enfermedad en redes. Incluso celebridades como la mismísima Kim Kardashian lo colocó en su cuenta de Twitter a inicios de marzo.

En la página 312 de la obra dice textualmente:

"Alrededor de 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos".

Pero la cosa no solo queda ahí, el texto añade que "Casi más desconcertante que la enfermedad, en sí, será el hecho de que de repente desaparecerá tan rápido como llegó, atacará nuevamente diez años después y luego desaparecerá por completo".

Además, tal y como se puede leer más arriba de dicho párrafo, Browne también se habría referido a la Gripe A como una "gripe aviar" ocurrida en 2010. Justo dos años más tarde de la publicación del libro. El extracto también habla que las víctimas serán puestas en cuarentena y reza lo siguiente:

"Una infección bacteriana que se asemeja a la enfermedad de la carne, de hace varios años, llegará en 2010, transmitida a los humanos por ácaros casi microscópicos importados de forma indetectable en aves exóticas. Los medicamentos y antibióticos conocidos serán completamente ineficaces contra esta enfermedad extremadamente contagiosa (…) y sus víctimas serán puestas en cuarentena hasta que se descubra que la bacteria puede destruirse a través de algunos antibióticos de curantes bacterianos y calor extremo".

¿QUIÉN ES LA AUTORA?

Sylvia Browne fue una escritora estadounidense que trabajó como vidente y médium en programas de radio y TV "The Montel Williams Show". Lamentablemente falleció el 20 de noviembre de 2013, a los 77, en un Hospital de California. Lo malo es que el mundo se queda sin poder preguntarle más sobre el COVID-19, cuya afectación está poniendo en jaque a autoridades sanitarias mundiales.

PREDICCIONES

Browne ha lanzado cientos de predicciones y no todas han sido acertadas. Por ejemplo dijo que Michael Jackson saldría culpable en el juicio de 2005, en 1999 señaló que el papa Juan Pablo II (1920-2005) se enfermaría y podría morir.

También predijo que Donald Trump no tendría éxito en la política, pero en realidad en 2016 fue elegido presidente de los Estados Unidos. En 2008, tras la epidemia de SARS, profetizo la llegada de otra enfermedad pulmonar en 2020, que ahora es relacionada con el COVID-19.

Por otro lado, Biet Simkin Glass, fue quien compartió la fotografía de la página del libro, y desde entonces, cientos de internautas se han volcado a "San Google" para descargar el PDF del mismo. Que de hecho, está siendo un éxito en Amazon en estos tiempos de confinamiento, ya que las personas quieren buscar más información que explique lo que está sucediendo en el mundo.

