Las pruebas de acoso de la joven han causado revuelo en la sociedad. "Déjame que te toque": abuelo acosa a nieta de 16 años y lo graba para denunciarlo.

“Tengo 16 años y desde hace un par de meses atrás vengo recibiendo acoso por mi abuelo. Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. Hoy hace 10 minutos pasó lo que está grabado en video. No dije nada antes por miedo porque mi papá no me creyó. Decidí hacer esta publicación así cuando mi papá la vea se dé cuenta del error que cometió al no creerme”, dijo la joven.

Se trata de una adolescente de Tucumán, Argentina, quien publicó ese video en sus redes para denunciar el acoso sexual al que estaba sometida.

Su abuelo, de 72 años de edad, venía acosándola desde hacía semanas. No se había atrevido a hacerlo tan público porque su papá no le creía y porque es el abuelo quien sostiene económicamente la casa donde vive la familia.

"Déjame que te toque": abuelo acosa a nieta de 16 años y lo graba para denunciarlo

Sin embargo, según Eltucumano.com, la joven se atrevió a denunciarlo en las redes sociales después de estar en un lugar seguro.

En el video se ve cómo el anciano le pide a su nieta que le permita tocarla, incluso en la cocina, a lo que ella se niega varias veces, tratando de mantenerse alejada.

Incluso, en la grabación se ve cómo el hombre la mira fijamente y mueve la cabeza para observar mejor sus partes íntimas.

Aquí el video de la denuncia que ha hecho que el ancianos sea capturado por las autoridades argentinas.

