¡Calma! ya la NASA informó que estamos fuera de peligro. Sin embargo se podría observar su paso. Asteroide de este miércoles 29 de abril: ¿a qué hora se podrá ver?

La Nasa informó que el este miércoles 29 de abril, un asteroide de gran tamaño volará muy cerca de la órbita del planeta Tierra.

La administración de la Aeronáutica y el Espacio (Nasa) aseguró que no existen posibilidades de una colisión. Así que podemos mantenerla calma y alistémonos pues desde algunos puntos se podrá observar el paso de 1998 OR2.

La distancia a la que pasará esta roca de la Tierra es equivalente a ocho veces la que nos separa de la Luna. Es por esto que no hay peligro de colisión.

Sin embargo fue calificado por la NASA como "potencialmente peligroso", por su gran tamaño: 1.7 kilómetros de largo y 4 mil metros de ancho.

Dicha calificación es solo para los documentos oficiales. En realidad no existe ningún peligro.

La distancia específica a la que pasará será de 6.2 millones de kilómetros. ¡Lo mejor! No se necesita de un equipo profesional para poder apreciar su paso.

Pero para verlo sí se necesita de un simple telescopio pequeño (seis u ocho pulgadas) es suficiente para verlo viajar.

El asteroide se podría ver hacia las 4:00 p.m (hora Colombia). Para quienes no cuenten con el telescopio, podrá verlo por medio de un live que la Nasa realizará.

LIVE NOW: #NASAScience Live answers all your questions about the asteroid close-approach on April 29! Although we are completely safe from Asteroid 1998 OR2, this is your opportunity to learn about Planetary Defense. Watch: https://t.co/9qmSwc2jJr https://t.co/9qmSwc2jJr

