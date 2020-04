El asteroide con una particular forma pasará el próximo 29 de abril cerca de la Tierra. Asteroide "mascarilla" pasará muy cerca a la tierra a finales de abril.

Un asteroide pasará cerca de la Tierra el próximo 29 de abril. La roca, conocida como 52768-1998 OR2, llegará a la menor distancia con el planeta durante la próxima semana.

A raíz de esto, el asteroide ha sido catalogado por expertos como "potencialmente peligroso". Aunque las probabilidades de que colisione con el planeta son nulas.

Con respecto a esta clasificación, cada meteorito que supere los 150 metros de diámetro entra en ésta. Además, cuando la distancia mínima de la Tierra alcanza las 0,05 unidades astronómicas, se considera aún más compleja la situación.

En lo que respecta a la situación del asteroide 52768-1998 OR2, este pasará a sólo 6,28 millones de kilómetros. Para los expertos, esta distancia es baja pero el planeta está fuera de cualquier peligro.

Por su parte, este meteorito cuenta con algunas características especiales que lo diferencian. Una es su particular forma de "mascarilla", similares a las que miles de millones de personas están utilizando actualmente por la pandemia del coronavirus.

Otro de los detalles que llama la atención es su tamaño. En cifras exactas, la dimensiones de este asteroide son de preocuparse. De ancho, 52769-1998 OR2 tiene 1,7 kilómetros.

El largo total de la roca alcanza los sorprendentes 4,1 kilómetros de largo, llegando un diámetro medio de 2.06 kilómetros. La velocidad con la que se desplaza la roca es 8,69 kilómetros por segundo. Si lo llevamos a la cifra de KM/H, esta alcanza las 31.320 km de velocidad. En lo que respecta a la hora de acercamiento, aproximadamente se producirá a las 4:56 de la madrugada hora de Chile.

Por su parte, la NASA fue la encargada de entregar la información a través de su cuenta de Twitter oficial. En ella la agencia afirma "tenga la seguridad de que este asteroide pasará la Tierra de manera segura por 6.2 millones de kilómetros".

Have you been hearing about asteroid 1998 OR2’s close approach on April 29? Rest assured that this asteroid will safely pass Earth by 3.9 million miles/6.2 million km. Have other questions about #asteroids and #planetarydefense? Ask them using #askNASA! pic.twitter.com/a3WhttAoED

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 14, 2020