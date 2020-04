Alistan un millón de dosis de posible vacuna contra el coronavirus

La noticia que todo el mundo espera es que se halle una vacuna en contra del coronavirus. Las mentes científicas del mundo trabajan a destajo, buscando una vacuna lo más pronto posible. Sin embargo, los tiempos siguen siendo poco optimista, teniendo en cuenta el proceso médico necesario para que una cura sea eficaz.

No obstante, es una buena noticia saber que en Gran Bretaña se están procesando un millón de dosis de una posible vacuna. Aunque no está certificada, se está desarrollando en laboratorios británicos. Eso sí, no podría estar disponible hasta septiembre del presente año, como escenario más optimista.

La vacuna se denomina 'ChAdOx1 nCoV-19' y es una de las 70 potenciales vacunas que desarrolla la Universidad de Oxford. A propósito, uno de los investigadores dio más precisión sobre lo que ocurre. "Hemos empezado una fabricación en riesgo de esta vacuna, y no a pequeña escala, sino con una red de fabricantes en siete lugares diferentes en todo el mundo", afirmó Adrian Hill.

"El objetivo es tener al menos un millón de dosis en torno a septiembre, cuando esperamos tener también los resultados de eficacia", agregó.

