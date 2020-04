Así se vive el coronavirus en Sudáfrica: las inusuales imágenes de leones durmiendo en las carreteras

Ya lo dijo Ian Malcom en la primera entrega de la película Jurassic Park, cuando algo ocurre "la vida se abre camino". Y así es porque mientras la pandemia por el coronavirus sigue avanzando en el mundo y afectando cada vez más humanos, los animales siguen recuperando espacios que les habíamos arrebatado. Las inusuales imágenes de leones durmiendo en carreteras sudafricanas.

Así quedó demostrado en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, que se encuentra cerrado desde el pasado 26 de marzo por culpa de la covid-19 y donde los leones han llegado hasta las carreteras y se han adueñado de las calles.

Debido a la falta de visitantes, los guardias del recinto han captado imágenes inéditas, como la de una manada de leones que aprovechó la contingencia para ocupar un calle a sus anchas.

Los guardaparques se han dedicado a recorrer la zona, especialmente por el temor de que por la pandemia cazadores furtivos.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020