¿Prefiere pobres o muertos? La respuesta del presidente de Argentina que ha dado de qué hablar

Uno de los grandes dilemas que ha surgido por el coronavirus gira en torno a la economía y la salud. La mayoría de los gobiernos se debaten entre ambos factores. De hecho, las opiniones varían dependiendo de sus ideales.

El presidente argentino, Alberto Fernández, habló sobre el tema. En sus declaraciones, dejó clara su postura. Eso sí, dió de qué hablar. Algunos están de acuerdo con sus palabras, mientras que unos cuantos lo han criticado.

El mandatario reafirmó su decisión de extender la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril, pese a los costos económicos y sociales que genera. Por eso, en una entrevista que publicó el diario 'Perfil', no dudó un segundo en expresar qué prefiere.

"No dudé nunca, nunca. Prefiero tener un 10 % más de pobres y no 100000 muertos en la Argentina. De la muerte no se vuelve. En cambio, de los problemas económicos, sí"

Cabe resaltar que Argentina registra, hasta el momento, 2142 casos confirmados de Covid-19. De igual manera, se conoció que de ello, ya fallecieron 90. Así lo han informado las autoridades sanitarias.

Fernández consideró que "los que plantean el dilema entre economía y salud están diciendo algo falso". El presidente aseguró que no podría "vivir en paz sabiendo que ocurren muertes evitables"

"Tenemos que salvar la economía. Tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes empresas también. Tengo que preservar a quienes puedan producir y exportar, que produzcan e importen, porque me hacen falta las divisas para comprar respiradores. Todo eso se sigue atendiendo, no lo desatendí nunca. Pero no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave y no puedo hacerme el distraído frente a eso"

