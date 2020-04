A sus 70 años, el presidente de la bolsa mexicana de valores murió por coronavirus

El presidente del consejo de administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, falleció a los 70 años por complicaciones derivadas del Covid-19. Así lo expreso la institución en un comunicado.

"La Bolsa Mexicana de Valores informa con profunda tristeza que el licenciado Jaime Ruiz Sacristán, presidente de su Consejo de Administración, falleció el día de hoy. Directivos y personal enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos. Lamentamos esta sensible pérdida. Descanse en Paz"

Ruiz Sacristán fue a mediados de marzo uno de los primeros casos de coronavirus confirmados en México. Dicho país acumula 273 muertos y 4219 casos confirmados. Se sospecha que contrajo la enfermedad durante un viaje a Estados Unidos.

Las reacciones del mundo político y empresarial por el fallecimiento del presidente de la bolsa mexicana no se hicieron esperar. Así lo hizo saber la secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"Lamento profundamente la pérdida y envió sinceras condolencias a sus familiares y amigos"

Su estado de salud causó revuelo en el mundo financiero, dado que su contagio se conoció el 12 de marzo, en plena Convención Bancaria, que reunió a cerca de 1000 banqueros en la ciudad de Acapulco.

El Gobierno de México decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril. Por eso, las actividades económicas no esenciales se detuvieron. Asimismo, exhortó a la población a quedarse en casa. Eso sí, la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las personas empleadas en el trabajo informal.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: