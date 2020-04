Nueva York plantea "entierros temporales" en parques ante morgues desbordadas por coronavirus.

La ciudad de Nueva York, epicentro de coronavirus en Estados Unidos, plantea hacer "entierros temporales" excavando zanjas en parques ante el creciente número de fallecidos a causa de COVID-19.

La enorme cifra de fallecidos amenaza con desbordar tanto las morgues establecidas como a las móviles de emergencia, según alertaron este lunes sus autoridades locales.

El concejal Adam Levine dijo esta mañana en su cuenta de Twitter que "pronto" se harán "entierros temporales" utilizando "un parque de la ciudad de Nueva York para sepulturas" en el que "se excavarán zanjas para diez ataúdes en línea" de forma "digna, ordenada y temporal", una posibilidad que confirmó una hora después el alcalde Bill de Blasio en su rueda de prensa.

Preguntado por la cuestión, De Blasio no quiso "entrar en detalle" y afirmó que "aún no estamos en el punto en el que haya que hacer eso" pero mencionó la isla de Hart, un emplazamiento "históricamente utilizado" por la ciudad para dar sepelio a personas de bajos ingresos o que no fueron reclamadas por nadie, considerado el mayor cementerio del país.

"Si necesitamos hacer entierros temporales para capear la crisis y después trabajar con cada familia para que tengan sus arreglos apropiados, tendremos la capacidad de hacerlo", explicó el alcalde.

