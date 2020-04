Tras un fin de semana de guardia en un hospital de la ciudad de Nueva York, una médica publicó un emotivo mensaje. El emotivo mensaje que doctora le envía sus pequeños hijos.

Esta ciudad estadounidense está viviendo una situación crítica desde hace días, pues la curva de contagio se ha salido de control.

A este 5 de abril son 321,762 los casos de contagio, mientras que la cifra de muertes es de al menos 9,132.

Las palabras de la galena están dirigidas sus hijos, con una perspectiva honesta y cruda de lo que implica ser un trabajador de la salud en la primera línea del brote de coronavirus.

“Mis bebés son demasiado pequeños para leer esto ahora”, tuiteó la Dra. Cornelia Griggs. “Y apenas me reconocerían cuando uso mi equipo (de protección). Pero si me pierden por COVID, quiero que sepan que mamá se esforzó mucho por hacer su trabajo. #GetMePPE #NYC”.

My babies are too young to read this now. And they’d barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK

— Cornelia Griggs, MD (@CorneliaLG) March 29, 2020