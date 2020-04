Donald Trump prohibe a prestigiosa empresa seguir vendiendo mascarillas a Latinoamérica

Donald Trump se aburrió de las exportaciones y puso primero a Estados Unidos. Es que el presidente de ese país decidió prohibir a la mega empresa 3M que siga vendiendo mascarillas médicas N95 y guantes quirúrgicos al extranjero.

Gracias a la Ley de Protección de la Defensa Nacional (Defense Production Act), el mandamás estadounidense obligó a redirigir la producción de insumos críticos al mercado interno y así palear la crisis sanitaria que se vive a raíz del coronavirus.

"Hoy golpeamos duro a 3M luego de ver lo que estaban haciendo con sus mascarillas… Tuvimos una gran sorpresa en el gobierno al descubrir lo que estaban haciendo. ¡Van a tener que pagar un alto precio!", escribió en su twitter el presidente.

La ley data desde la guerra de Corea, en la década de los 50, y afecta directamente a Latinoamérica y Canadá, dos mercados que se hacía con esos insumos.

We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. “P Act” all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing – will have a big price to pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2020