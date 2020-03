Una actitud irresponsable, afirman algunos. Nicolás Maduro recomendó falso brebaje natural supuestamente para prevenir el coronavirus.

El doctor venezolano Sirio Quintero recetó un supuesto antibiótico natural contra el COVID-19, el cual recibió de buena manera el mandatario.

“Yo confío en el médico, el que quiere que lo haga y el que no que me respete. Ya yo hice 9 botellas de preparado con Cilia y como dice el médico cada cierto tiempo, me lo tomo”, afirmó Maduro.

Según el médico, la mezcla de malhojillo, jengibre, saúco, pimienta negra y otros tres ingredientes lo hacen inmune al coronavirus.

Sin embargo, Twitter, despublicó la receta del médico de la red social y el presidente no estuvo de acuerdo.

"Quién toma la decisión, quién es el imbécil, el estúpido que toma la decisión de bloquear una receta naturista venezolana", afirmó el mandatario.

Nicolás Maduro recomendó falso brebaje natural supuestamente para prevenir el coronavirus, pero se la despublicaron en Twitter y protestó en este video:

Momento insuperable de la tv venezolana. pic.twitter.com/blDDY55wyg — Paul (@DrCatenaccio) March 24, 2020

